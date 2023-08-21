Епархия обменяет здание Театра кукол в Ростове на два других помещения

Епархия Ростова-на-Дону планирует вернуть властям кукольный театр Фото: Дмитрий Кутепов

Епархия Ростова-на-Дону планирует вернуть властям кукольный театр, получив взамен помещения на улице Московской, которые ранее были предоставлены церкви в безвозмездное пользование. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на замминистра имущественных и земельных отношений Дона Александра Чекменева.

- С момента передачи здания в собственность епархии мы продолжали обсуждать возможность его возврата в областную собственность. Жители города были против переезда театра, против высказывался и его творческий коллектив во главе с художественным руководителем, - рассказал Александр Чекменев.

В течение трех лет, пока шли разбирательства, театр не прекращал работу в здании на Университетском. После его возврата учреждение не должны переносить. Театр останется в центре города, а на территории старого аэропорта в будущем могут открыть его филиал.

В скором времени должны определить компанию, которая оценит здания, подлежащие обмену, а до конца первого квартала 2024 года планируют заключить договор мены. Он будет окончательным.

Напомним, заявление о передаче здания театра кукол (бывшей греческой церкви) от Донской митрополии поступило в октябре 2013 года. Требование соответствовало федеральному закону. После этого власти оформили соответствующее распоряжение, но начались споры. В частности, против высказывались активисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, которые требовали сохранить мозаики на фасаде дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Театр кукол планируют разместить на территории старого аэропорта Ростова

Для учреждения культуры собираются выделить участок в 0,6 га (подробности)