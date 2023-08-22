В Новочеркасске открыли памятник воинам-интернационалистам

В Новочеркасске в роще «Красная весна» открыли памятник воинам-интернационалистам. Фото: администрация Новочеркасска

В Новочеркасске в День государственного флага открыли памятник воинам-интернационалистам. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Открытие памятника состоялось в 10 часов в роще «Красная весна». Мемориальный комплекс посвящен памяти участникам боевых действий. Участники акции почтили павших героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

– Очень символично, что именно в день флага нашей Родины мы открываем памятник, посвященный всем поколениям защитников нашей Родины, – поделился в глава администрации города Юрий Лысенко.

Отметим, что сбор средств на монумент был организован ветеранами Новочеркасска еще два года назад. Глава администрации также отметил, что в городе планируется также увековечить память героев СВО.

Огромную благодарность градоначальник выразил всем неравнодушным горожанам и предприятиям, внесшим вклад в это общее дело. Напомнил Юрий Лысенко и о планах по увековечиванию в городе памяти героев СВО.

Собравшиеся почтили память героев возложением венков и цветов к новому памятнику и минутой молчания.

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