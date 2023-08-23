РЭРЗ провел для юных ростовчан День открытых дверей

Фото: Оксана Близнюкова

В донской столице активно проводят профориентационные мероприятия. Несмотря на летние каникулы, гостеприимно распахнул турникеты для школьников Ростовский электровозоремонтный завод (входит в АО «Желдорреммаш»). Предприятие посетили дети заводчан.

В начале экскурсии юные гости побывали в музее, где узнали об основных этапах истории и становления предприятия. В следующем году заводу исполняется 150 лет. За полтора века пройден длинный путь: от ремонта паровозов и пассажирских вагонов до современных локомотивов.

В годы Великой Отечественной войны завод сыграл важную роль в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. В стенах литейного цеха советские бойцы под командованием Гукаса Мадояна на протяжении нескольких дней отражали многочисленные атаки противника, не дав ему продвинуться вперед.

После исторического экскурса юных гостей ожидала самая интересная часть программы. Соблюдая все нормы техники безопасности, ребята прошли по основным производственным площадкам завода и ознакомились с этапами ремонта локомотивов: от разборки до испытания.

Особое внимание школьников привлек процесс перестановки кузова секции с одного пути на другой, который осуществлялся одновременно двумя огромными мостовыми кранами.

Ребята с интересом наблюдали за слаженной и синхронной работой машинистов крана. Затем самые любопытные экскурсанты побывали в кабине уже отремонтированного электровоза.

В завершении экскурсии маленькие заводчане сделали совместные фото на фоне локомотивов и получили памятные подарки.