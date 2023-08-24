Пенсионер из Ставрополья купил двух рабов за 20 тысяч и попал в СИЗО

Мигрантов, которые приехали на заработки в Россию, продали в рабство. Фото: Мария ЛЕНЦ

71-летний дачник из Ставропольского края устал трудиться на даче и решил купить себе рабов, а теперь попал за это в следственный изолятор. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь» со ссылкой на собственный источник.

Как уточняет издание, мужчина в конце 2022 года в складчину с друзьями, которым 31 и 52 года, за 20 тысяч рублей купили, будто вещи на рынке, 31-летнего мужчину и 27-летнюю женщину. Ранее они приехали в Россию на заработки из Узбекистана, но угодили в рабство.

71-летний мужчина привез невольников на свою дачу в садовом товариществе, и на его земельном участке мигранты трудились от заката до рассвета, пока их не увидел участковый.

Увиденное стало поводом возбудить уголовное дело за незаконное лишение свободы и незаконную миграцию. Пенсионер и один из его друзей стали подозреваемыми, а третий товарищ избежал уголовного преследования. 71-летнего мужчину арестовали и заключили под стражу, а одного из сообщников оставили под домашним арестом.

Теперь сотрудники правоохранительных органов ищут тех, кто продал людей в рабство.

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