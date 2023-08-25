Впервые ростовская образовательная организация вошла в рейтинг лучших школ России под №1 по социальным и гуманитарным направлениям

Фото: Лицей КЭО

Агентство RAEX опубликовало рейтинг лучших школ Российской Федерации по итогам 2022-2023 года. Ростовский Лицей КЭО стал первым в стране по конкурентоспособности выпускников в сфере «Социальные и гуманитарные направления» и вошел под №7 в ТОП-10 лучших школ России.

Главный критерий для составления рейтинга лучших школ России – достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников. С 2015 года Лицей КЭО подготовил 61 победителя и призёра заключительного этапа ВСОШ по 9 предметам. В 2022-2023 уч.г. – 12 лицеистов покорили Олимп. Среди них – семиклассница Ирюпина С., ставшая призёром по экологии, два восьмиклассника, Саямова Э. и Попов М., – призёры по истории и обществознанию.

Фото: Лицей КЭО

Уникальный случай в истории лицея – выпускница этого года Рустамянц Анна – пятикратный победитель и призёр заключительного этапа ВСОШ по трем предметам. Впервые в Ростовской области Буряк К. стал победителем ВСОШ по экономике. Эти победы дают возможность учащимся поступить в вуз без вступительных испытаний.

По итогам ЕГЭ в 2022-2023 уч.г. выпускники Лицея КЭО показали достойный результат: 23 раза они становились стобалльниками, 6 учеников набрали 200 баллов, Мартынова А. и Рустамянц А. – 300 баллов. За выдающиеся успехи в учебе 36 учащихся 11 класса были награждены золотыми медалями, 16 ребят получили губернаторскую медаль «За особые успехи выпускнику Дона».

Фото: Лицей КЭО

С гордостью можно говорить о том, что выпускники лицея 2023 года покорили топовые вузы России. Из 47 учащихся, завершивших обучение в лицее, 46 поступили в московские и петербургские вузы (МГУ, МГИМО, ВШЭ, ИТМО, МФТИ и др.), а 1 – в ростовский медицинский университет.

Все эти победы лицеистов закономерный результат системной предметной подготовки старшеклассников, эффективной организации работы с одаренными учащимися, их высокой мотивации быть лучшими.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 152/97

Телефон: +7 (863) 309-18-20

Электронная почта: licey@keo-rostov.ru

Сайт: http://licey.keo-rostov.ru/

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