В Ростове во время общегородского субботника собрали более 100 тонн мусора

Следующий общегородской субботник в Ростове назначен на 2 сентября. Фото: администрация Ростова.
В преддверии 1 сентября, когда празднуется День знаний, в Ростове провели общегородской субботник, в котором приняли участие более 500 человек. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.
Всего ростовчане собрали более 100 тонн мусора с территории общей площадью 300 тысяч кв метров.
Убрали мусор и из городских лесов. В роще СКА его собрали 20 тонн.
В следующий раз общегородской субботник в Ростове пройдет 2 сентября и будет приурочен к Дню города.
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