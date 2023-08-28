Под Ростовом поезд насмерть сбил женщину

Под поездом погибла молодая женщина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, недалеко от Батайска, на железной дороге произошла трагедия, рассказали в транспортной полиции. В районе станции Красный Сад под колесами пассажирского поезда «Сухум – Санкт-Петербург» погибла женщина.

По предварительным данным, она нарушила правила безопасности, решив перейти полотно прямо перед приближающимся составом. Личность погибшей уже установлена. Известно, что женщине 31 год и она жила в Батайске.

- По данному факту начата проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

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