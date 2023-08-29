В Ростовской области архивисты подготовили буклет «Эпоха Платова»

На протяжении долгого времени эксперты собирали информацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Архивисты Ростовской области подготовили буклет «Эпоха Платова». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Особенность этого издания заключается в его уникальности. В буклете будут опубликованы документы, портреты, картографические данные с воспоминаниями современников, а также оценки историков. На протяжении долгого времени эксперты собирали информацию. Основной упор делался на роль Матвея Ивановича в благоустройстве Ростовской области, а также строительстве Новочеркасска и создании школ. Архивистам необходимо было сделать образ Платова многогранным, не только отразить его ратные подвиги и общественную деятельность, но и показать рутинную, повседневную работу.

- На 36 страницах буклета публикуются, в том числе, уникальные документы с собственными автографами Матвея Платова и августейших особ, - рассказали в правительстве.

Отметим, что издание доступно в электронном виде на портале «Донские архивы».

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