В Ростовской области спрогнозировали жару в сентябре

Ростовчанам прогнозируют жаркое начало сентября и нескорое бабье лето. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области бабьего лета придется ждать примерно месяц, до начала октября. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Бабье лето - это возвращение теплой и сухой погоды после наступления осенних холодов, - объяснил Михаил Леус. - Пока мы видим, что летний период в регионе продлится минимум до второй декады сентября. А бабье лето скорее всего будет, но у же в конце сентября — начале октября.

Собеседник уточнил, что в первой декаде сентября стоит ждать очень теплой и сухой погоды на 3-4 градуса выше климатической нормы — от +27 до +32 градусов днем. Первого сентября в Ростове воздух прогреется до +30-32 градусов, а по Ростовской области ожидается температурный разбег от +28 до +33 градусов.

Во второй декаде будет становиться прохладнее — от 24-25 градусов до 22-23, начнутся дожди, осадки ожидаются в районе 43 мм за месяц. Осеннее похолодание может прийти в середине месяца.

А о бабьем лете можно говорить ближе к началу октября.

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