Ростовский ЭРЗ продолжает модернизацию своих площадок в рамках инвестпрограммы-2023

Фото: Оксана Близнюкова.

На Ростовском электровозоремонтном заводе (РЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш») продолжается реализация инвестиционной программы.

В 2023 году в разборочно-комплектовочном цехе установили новый мостовой двухбалочный кран грузоподъемностью 100 тонн. Его специально изготовили для РЭРЗ в Урюпинском крановом заводе. С помощью оборудования в процессе разборки перемещают крупногабаритные узлы и детали, поступившие на ремонт локомотивов.

На участке механического производства установили новый токарный станок с ЧПУ модели TENOLY 208. Он экономичный, но при этом более мощный, чем его аналоги, а управление большинством функций автоматическое. Он уже прошел обкатку и начал эксплуатироваться. На нем изготавливают изделия диаметром до 50 мм и длиной 400 мм. Пусконаладочные работы ведутся еще на одном новом фрезерно-портальном станке с ЧПУ, который предназначен для изготовления деталей из текстолита. В будущем на предприятии планируют расширить номенклатуру используемых материалов.

В рамках инвестпрограммы в сушильно-пропиточном отделении электромашинного дивизиона началась модернизация системы вентиляции. Здесь располагаются вакуумно-пропиточные установки и окрасочные камеры, в которых происходят химические реакции. Новое оборудование включает приточную и вытяжную вентиляцию, вытягивающие вредные пары и газы.