В России увеличили максимальную сумму автокредитов

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По мнению экспертов, изменение валютных курсов и увеличение утилизационного сбора способствуют корректировке цен на автомобильном рынке. В данных условиях для покупки новой машины требуется больше кредитных ресурсов — увеличение максимальной суммы и срока автокредита.

— Вслед за изменением валютных курсов, увеличением утилизационного сбора корректировка цен на рынке авто продолжается. В этих условиях клиентам требуется больше кредитных ресурсов для покупки нужной машины. Отвечая на этот запрос, мы приняли решение увеличить максимальную сумму по всей линейке кредитов, предоставив нашим заемщикам возможность выбрать транспортное средство в более широком ценовом диапазоне, — сообщил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников. — При этом мы, безусловно, учитываем изменение политики регулятора и внимательно следим за долговой нагрузкой на наших клиентов. Одновременно с увеличением максимально возможной суммы кредита мы расширили срок кредитования, что позволяет нам обеспечить приемлемый ежемесячный платеж для заемщиков.

Также специалист отметил, что структура рынка автокредитования в России продолжает меняться в настоящее время. Вместо ушедших брендов все активнее заменяют их азиатские марки и отечественные автомобили. По данным ВТБ, в настоящее время каждый второй автомобиль, купленный в кредит, произведен в Китае. Растущий спрос на китайские машины обусловлен не только отсутствием альтернативного предложения, но и увеличением интереса российских автолюбителей к этим автомобилям.