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НовостиОбщество30 августа 2023 11:44

В Ростове заметили следы в небе в районе Таганрога

В Ростовской области провели плановые учения на полигоне
Татьяна ТИХОНОВА
Появление следов в небе в сторону Таганрога озадачило ростовчан.

Появление следов в небе в сторону Таганрога озадачило ростовчан.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Следы в небе в районе Таганрога заметили днем в среду, 30 августа, жители донской столицы. Фотографиями белых линий на голубом небе очевидцы поделились в городских пабликах.

- След в небе в стороне Таганрога, - писали в комментариях очевидцы. Некоторые предполагали, что сработала система ПВО.

В правительстве Ростовской области прокомментировали ситуацию.

- Проводятся плановые учения на полигоне, - пояснил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

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