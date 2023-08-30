В Ростове заметили следы в небе в районе Таганрога

Появление следов в небе в сторону Таганрога озадачило ростовчан. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Следы в небе в районе Таганрога заметили днем в среду, 30 августа, жители донской столицы. Фотографиями белых линий на голубом небе очевидцы поделились в городских пабликах.

- След в небе в стороне Таганрога, - писали в комментариях очевидцы. Некоторые предполагали, что сработала система ПВО.

В правительстве Ростовской области прокомментировали ситуацию.

- Проводятся плановые учения на полигоне, - пояснил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

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