В первые выходные осени Ростовскую область накроют проливные дожди

Осадки обещают кратковременные Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных - 2 и 3 сентября - в Ростовской области возможны небольшие осадки с грозами. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

- Местами по региону в течение двух дней ожидаются кратковременные грозовые дожди. В воскресенье они наиболее вероятны лишь в вечернее время. Скорость ветра составит 5-10 м/с, временами порывы могут достигать 12-14 м/с, - говорится в прогнозе синоптиков.

Добавим, температура воздуха в субботу ночью ожидается в районе +17-22, в отдельных территориях столбики термометров могут опуститься до +13. Днем должно быть +25-30, по югу и востоку до +34. В воскресенье ночью обещают +16-21, по северу и западу области - до +13. Днем воздух прогреется до +26-31 градуса.

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