Впервые в Ростовской области пройдет фестиваль арбуза

На Дону устроят праздник, посвященный арбузам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в середине сентября впервые пройдет новый фестиваль - конкурс «День егорлыкского арбуза», рассказали в правительстве региона.

Праздник состоится 16 числа. Во время мероприятия покажут концерт, проведут мастер-классы и игры. Также будет работать интерактивная площадка, главной тематикой которой станет арбуз.

А для бахчеводов устроят четыре конкурса: «Бахчевой атаман», где победителя выявит взвешивание представленных участниками арбузов; конкурс фотозон «Арбузное настроение»; кулинарный конкурс «Арбуз на любой вкус!» и конкурс пугал «Бахчевой сторож»

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