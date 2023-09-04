В Ростове 4 сентября синоптики обещают небольшой дождь

Ростовчан в начале рабочей недели ждет пасмурная и дождливая погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону неделя начнется с небольшого дождя. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В понедельник, 4 сентября, в городе с самого утра будет идти дождь, а температура воздуха составит +22 градуса. В обед в Ростове вновь ожидаются осадки. Столбики термометра покажут +27 градусов, а к вечеру опустятся до +21. Порывы ветра в этот день достигнут 10—11 метров в секунду.

Отметим, что 5 сентября в Ростове ожидается переменная облачность, а столбики термометров покажут до +22…+24 градусов.

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