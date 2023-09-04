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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:14

Ограничение движения в Ростове-на-Дону в День города 2023: какие улицы перекроют 16 сентября

В День города Ростова-на-Дону 2023 в центре перекроют ряд улиц
Татьяна ТИХОНОВА
В День города. 16 сентября, в центре Ростова будет перекрыт для движения автотранспорта ряд улиц.

В День города. 16 сентября, в центре Ростова будет перекрыт для движения автотранспорта ряд улиц.

Фото: Ольга ЮШКОВА

В 274-й День города Ростова-на-Дону в центре донской столицы для движения автотранспорта будет перекрыт ряд улиц. Об этом сообщает администрация города. Рассказываем, на каких улицах ждать ограничения движения.

В субботу, 16 сентября, в связи с проведением праздничных мероприятий, будет ограничено движение транспортных средств с 5.00 до 21.00:

- по улице Большая Садовая от переулка Семашко до проспекта Буденновского;

- по улице Московская на участке от переулка Семашко до проспекта Буденновского.

Также временно ограничат движение транспорта на время пешего шествия с 8.30 до 11.00 по улице Большой Садовой от проспекта Театрального до переулка Семашко.

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