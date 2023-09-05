Более 400 мероприятий запланировали в Ростове ко Дню города

В сентябре пройдет порядка 400 мероприятий, а в сам День города будут работать 32 концертные площадки. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Власти опубликовали первую информацию о программе на День города Ростова-на-Дону 16 сентября 2023 года. Об основных событиях в донской столице рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

По словам главы, всего в рамках празднования Дня города пройдет более 400 мероприятий.

- По моему поручению в преддверии Дня города пройдет новый конкурс «Я здесь живу», который направлен на изучение и знакомство со значимыми и наиболее привлекательными местами Ростова-на-Дону, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Ключевым днем празднования станет суббота, 16 сентября. Торжественное открытие запланировано на 11.00. Одновременно по всей донской столице будут работать 32 концертные площадки.

- Этот день станет основным для проведения Второго международного фестиваля купечества и народной культуры «В Городском саду». Мероприятие запланировано на улице Большой Садовой - от переулка Семашко до проспекта Буденновского, - проинформировал глава. - Подтвердили свое участие в фестивале делегации из Мурманска, Пензы, Саратова, Донецка, Луганска, Ярославля, Краснодара, Краснодона, Великого Новгорода. Планируется участие официальных делегаций из Киргизии и Белоруссии.

А завершится праздничный день гала-концертом «Самый лучший город на земле» в парке "Левобережном".

Также на Гребном канале «Дон» пройдет городской фестиваль современных молодежных субкультур «Экстрим-стихия», традиционный Кубок города Ростова-на-Дону по футболу. В парке им. Октябрьской Революции состоится праздник «Ростов – многонациональный». По улочкам исторической части города запланирована пешая экскурсия «Ростов – город купец», а в конгресс-холле ДГТУ студенты будут соревноваться в городском фестивале команд КВН на Кубок главы администрации города.

Также в комплекс мероприятий, посвященных дню города вошла и масштабная хоровая акция «Журавли» в честь 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова.

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