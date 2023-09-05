Ипотеку на вторичное жилье можно оформить без отчета об оценке

Банк сам оценивает стоимость объекта за несколько минут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оформить ипотеку на приобретение жилья на вторичном рынке теперь можно без отчета об оценке недвижимости, по сообщению ВТБ. Это позволяет сократить время выхода на сделку. Банк сам оценивает стоимость объекта за несколько минут, и покупателю больше не нужно обращаться к оценщикам и тратить дополнительные средства.

– Мы постоянно улучшаем клиентский путь. Отказ от отчётов об оценке объектов жилой недвижимости не только делает оформление ипотечного кредита более комфортным, но также снижает трудозатраты специалистов банка, выводит автоматизацию на новый уровень и не приводит к возникновению новых рисков, поскольку получаемый результат реализован на четко выверенных алгоритмах, - прокомментировал член правления ВТБ Максим Кондратенко.

По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» банка Сергея Бабина, сегодня скорость сделок особенно важна, так как многие стремятся оформить ипотеку на «старых» условиях. За счет новой возможности ускоряются сроки выхода на сделку со «вторичкой».