Банк «Центр-инвест» стал партнером фестиваля ЮФУ «Войти в IT»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

2 сентября 2023 года состоялся студенческий фестиваль «Войти в IT», организатором которого является Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ. Стратегическим партнером мероприятия выступил банк «Центр-инвест».

Фестиваль «Войти в IT» является уникальной профессиональной площадкой для обсуждения новых векторов подготовки IT-специалистов, развития проектно-инновационной и научной деятельности среди обучающихся. В мероприятии приняли участие 400 студентов-первокурсников.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

Специалисты банка «Центр-инвест» рассказали участникам об IT-управлении в банке, программах стажировок для IT-специалистов, а также о роли аналитики в банковской сфере. Банк активно взаимодействует с вузами, общественными объединениями, органами власти для повышения финансовой грамотности, поддержки науки и технологий. IT-проекты и мероприятия с его участием способствуют развитию талантливой молодежи и подготовке высоко востребованных IT-кадров.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.