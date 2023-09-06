В Ростовской области появился первый сельский теннисный корт

Корт подходит для парной игры в теннис. Фото: сайт правительства РО.

В Константиновске открыли первый сельский теннисный корт. Кроме того, здесь появился новый современный кинозал. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Уверен, что открытие нового спортивного сооружения позволит вовлечь в активный образ жизни еще большее количество наших детей и взрослых, - подчеркнул глава администрации Константиновского района Виталий Дьячкин.

Корт соответствует всем мировым стандартам. Его площадь составляет 38 на 16 метров, такие параметры позволяют играть на корте в парном составе. Покрытие на резиновой подложке состоит из шести слоёв. Площадку освещают 12 прожекторов. Всего на возведение и обустройство теннисного корта ушло 5,5 миллиона рублей.

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