В Ростовской области появился первый сельский теннисный корт

Корт подходит для парной игры в теннис. Фото: сайт правительства РО.
В Константиновске открыли первый сельский теннисный корт. Кроме того, здесь появился новый современный кинозал. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
- Уверен, что открытие нового спортивного сооружения позволит вовлечь в активный образ жизни еще большее количество наших детей и взрослых, - подчеркнул глава администрации Константиновского района Виталий Дьячкин.
Корт соответствует всем мировым стандартам. Его площадь составляет 38 на 16 метров, такие параметры позволяют играть на корте в парном составе. Покрытие на резиновой подложке состоит из шести слоёв. Площадку освещают 12 прожекторов. Всего на возведение и обустройство теннисного корта ушло 5,5 миллиона рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каким спортом занимаются и чем питаются ростовчане
Ростовстат опубликовал наблюдения о состоянии здоровья дончан (подробнее)