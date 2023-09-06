Ростовчане провели в городе День добрых дел. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону прошел День добрых дел. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко на своей странице в социальной сети.

Акции добрых дел прошли в городе 6 сентября. Так, районные Центры социального обслуживания населения приняли участие в эстафете доброты и организовали досуговые мероприятия для получателей соцуслуг. Ростовчане смогли посетить различные экскурсии, концерты и мастер-классы.

- Также специалисты провели благотворительную уборку жилых помещений и приусадебных участков, собрали гуманитарную помощь, - поделился Алексей Логвиненко.

Напомним, что в городе День добрых дел проходит уже шестой раз. Впервые такая акция состоялась в 2017 году. Решение о его проведении было принято губернатором Василием Голубевым.

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