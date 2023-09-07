Оплата проезда банковской картой в Ростовской области увеличилась в 1,3 раза

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По итогам восьми месяцев 2023 года в Ростовской области количество и объем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте увеличился на 35%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Он достиг показателя в 76 миллионов транзакций.

При этом Ростов продолжает ежегодно входить в топ-5 крупнейших городов России по этому показателю.

Пассажиры экономят на проезде, а для перевозчиков безналичный способ оплаты не только увеличивает собираемость выручки, но и позволяет контролировать количество транспорта на маршрутах на основе автоматизированной аналитики пассажиропотока.

Отметим, что оплатить проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, а также пригородных поездах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов можно с использованием любых банковских карт, которые поддерживают бесконтактную оплату.

— Безналичная оплата – удобный и безопасный способ платежа за поездку в общественном транспорте. Мы активно работаем над развитием данного направления: к транспортному эквайрингу сегодня подключено 100% городского и областного транспорта, — сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

Стоит отметить, что важной задачей является расширение доступа к безналичной оплате в общественном транспорте в каждом населенном пункте области. По сообщению банка, активно ведется работа над разработкой единой карты жителя, которая будет объединять функции безналичной оплаты в транспорте и учета льготных категорий граждан.