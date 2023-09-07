Видеосервисы Wink и more.tv показали трейлер сериала «ФК Родина» с Романом Евдокимовым

Фото: ПАО «Ростелеком».

Официальный трейлер 8-серийной криминальной спортивной комедии «ФК Родина» (18+) представили видеосервисы Wink и more.tv. В главной роли выступил Роман Евдокимов (известный по фильмам «Фишер» и «Актрисы»), а режиссером выступил Иван Плечев (известный по фильму «Солдаут»). Проект войдет в линейки Wink Originals и more originals, а его премьера запланирована на осень 2023 года.

Кинокомпания Prospect Production при содействии Института развития интернета (АНО «ИРИ») занимается производством сериала. Prospect Production известна как создатели успешного молодежного сериала "Трудные подростки" (more originals), который получил такие престижные награды, как "Большая цифра", Национальная премия в области веб-индустрии и Effie Awards Russia.

— Я влюбился в историю после первой встречи с режиссером Ваней Плечевым. Прочитав сценарий, я увидел во многом реалистичное кино, а на встрече Ваня дал ключ к истории — это взрослая сказка. Ваня очень зажег меня персонажем и своим видением мира, в котором история происходит, — рассказал исполнитель главной роли Роман Евдокимов. — У нас сложился крутой каст и мы очень доверяли друг другу, поэтому всё было легко. Переплыть реку вчетвером на тонущей лодке, врезаться на “буханке” в березу, повисеть вниз головой на футбольных воротах, пока по вам лупят мячом, — нам всё было в кайф. Уверен, зритель увидит, что мы делали всё в удовольствие и на полную катушку.

В истории происходит неожиданный поворот событий, связанный с провинциальной футбольной командой «Родина». В разгар сезона команда сталкивается с непредвиденными финансовыми трудностями, из-за чего вылетает из чемпионата. Связано это с тем, что мэр города решил продать клуб. В отчаянии и в поисках денег, футболисты принимают рискованное предложение работать на местного авторитета: перевезти контрабанду в Китай. Однако, ситуация не идет по плану, и футболисты оказываются в долгу перед авторитетом. Они вынуждены скрываться от преследования китайской мафии. В ходе этих событий капитан команды внезапно оказывается владельцем клуба.

— Для меня было важно разработать сериал на футбольную тему таким образом, чтобы полностью уйти от жанра классической спортивной драмы, но при этом сохранить самое важное, — эмоции, радость и страсть, которые всем дарит эта игра, — отметил режиссер сериала Иван Плечев. — На мой взгляд, этот киносериал может быть близок очень широкой аудитории. Это авантюрная, смешная, местами мрачная сказка про командный дух, взаимовыручку и любовь к спорту. Про ребят, которые выше всего ценят дружбу и всегда готовы к новым приключениям.