Более демократичным средством обслуживания для населения становятся банкоматы

Фото: пресс-служба ВТБ.

Во многих банкоматах России отменяются ограничения по лимитам и комиссиям. Это связано с удобством обслуживания клиентов любых российских банков. Так, клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ с февраля текущего года могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций.

Сообщается, что создание единого парка устройств самообслуживания стало первым этапом интеграции новых банков в Группу ВТБ. А число доступных банкоматов для клиентов составляет почти 20 тысяч.

- Банкоматы уже давно зарекомендовали себя как удобная и доступная 24/7 альтернатива банковскому офису, – рассказал замруководителя департамента развития инструментов обслуживания – начальник управления «Устройства самообслуживания» банка Сергей Панюшкин. - Мы стремимся к тому, чтобы пользоваться ими было одинаково комфортно как нашим клиентам, так и других кредитных организаций, расширяя таким образом границы банковского обслуживания в стране. И с начала года количество операций по картам других банков в наших устройствах выросло на треть.

Кроме того, банк отменил и лимиты на внесение и снятие наличных в своих банкоматах по картам других кредитных организаций. Действовавшее ранее ограничение составляло 100 000 рублей за одну операцию. А бесплатно вносить наличные в банкоматах могут держатели карт «МИР» всех российских банков. Для бесконтактных операций в устройствах самообслуживания можно использовать приложение Mir Pay и карты с чипом NFC (технология беспроводной передачи данных носителей, - прим. авт.).