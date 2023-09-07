В южных регионах России объем выдачи льготной ипотеки увеличился в 3,7 раза

Самой популярной программой в этих регионах стала «семейная ипотека». Фото: ru.freepik.com

С начала 2023 года по данным Сбера на Юге и Северном Кавказе предоставлено кредитов по программам ипотеки с льготными условиями в 3,7 раз больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

Особенно популярной стала программа «семейная ипотека», которую выбрали более 53% заемщиков из общего объема льготных ипотечных кредитов. Второй по популярности оказалась программа «Господдержка 2020», которую выбрали 44% заемщиков из общего объема льготных программ.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: пресс-служба Сбербанка.

— Юг России всегда был особенно привлекателен с точки зрения приобретения недвижимости, поэтому ипотека остаётся одним из самых популярных продуктов Сбера в нашем макрорегионе. Городами-лидерами по спросу на льготные программы традиционно являются Краснодар и Ростов-на-Дону. При этом интерес отмечен и в республиках Северного Кавказа, особенно в Дагестане и Северной Осетии-Алании, — отметила заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева. — Нам важно предоставлять условия, при которых как можно больше людей смогут улучшить свои жилищные условия, поэтому с 1 сентября Сбер снизил ставки на 0,5% по программе субсидирования ипотеки при покупке недвижимости у застройщиков и партнёров, участников проектного финансирования банка