Где сдать кровь для участников СВО в Ростове, рассказал Василий Голубев

В области отслеживают ситуацию с пунктами, где можно сдать кровь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сдать кровь участникам специальной военной операции в Ростове можно на станции переливания крови в другом месте.

Об этом губернатор Василий Голубев рассказал в ходе прямой линии, комментируя заявление донора о том, что ему неудобно добираться до госпиталя на Военведе.

- Сегодня некоторые решения уже приняты, и теперь можно сдать кровь и на Варфоломеева, 92. Мы отслеживаем ситуацию с медиками, и будем принимать новые решения, если потребуется, – рассказал губернатор.

Василий Юрьевич поблагодарил тех, кто оказывает помощь бойцам. Также он сказал, что все, кто помогает участникам СВО, это неравнодушные люди.

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