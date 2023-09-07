В Ростовской области до 2026 года собираются построить почти тысячу дорог

Отремонтировать планируется около тысячи дорог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области планируется построить почти тысячу дорог до 2026 года. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Губернатор напомнил, что какое-то время назад власти заявляли о трехлетке развития дорог.

— Кто-то спрашивал, а сможем ли. Нет, не сможем, но создадим более высокую активность. По времени получается, что до 2026 года, при активных 2024-м и 2025-м годах, мы должны провести почти тысячу дорог протяженностью 2200 километров, — рассказал Голубев.

Приоритет — так называемая опорная сеть, связывающая все города, крупные населенные пункты. По словам губернатора, принципиально важно сделать именно эти дороги, ведь они испытывают большую нагрузку транспорта.

— Если посмотреть на объем финансирования, то он внушительный. Пару лет назад у нас эти цели был 21 млрд рублей, в этом году — 41. Нужно иметь в виду, в эту сумму входит финансирование крупных объектов, например, таких, как Ростовское транспортное кольцо, — пояснил глава региона.