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НовостиОбщество7 сентября 2023 16:06

В Ростовской области до 2026 года собираются построить почти тысячу дорог

Общая протяженность дорожного полотна может составить 2200 километров
Михаил СТРИЖЕВ
Отремонтировать планируется около тысячи дорог.

Отремонтировать планируется около тысячи дорог.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области планируется построить почти тысячу дорог до 2026 года. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Губернатор напомнил, что какое-то время назад власти заявляли о трехлетке развития дорог.

— Кто-то спрашивал, а сможем ли. Нет, не сможем, но создадим более высокую активность. По времени получается, что до 2026 года, при активных 2024-м и 2025-м годах, мы должны провести почти тысячу дорог протяженностью 2200 километров, — рассказал Голубев.

Приоритет — так называемая опорная сеть, связывающая все города, крупные населенные пункты. По словам губернатора, принципиально важно сделать именно эти дороги, ведь они испытывают большую нагрузку транспорта.

— Если посмотреть на объем финансирования, то он внушительный. Пару лет назад у нас эти цели был 21 млрд рублей, в этом году — 41. Нужно иметь в виду, в эту сумму входит финансирование крупных объектов, например, таких, как Ростовское транспортное кольцо, — пояснил глава региона.