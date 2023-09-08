Более 200 участников собрала первая бизнес-конференция для новых регионов России

Фото предоставлено пресс-службой банка.

ПСБ организовал на выезде стратегическое мероприятие «Модель продаж. Клиентский сервис» для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Более 200 человек - руководителей и сотрудников бизнес-подразделений и из центрального офиса, и из регионов приняли участие во встрече.

- Нормальная финансовая инфраструктура критически важна, и банк стал первым, кто пришел к людям для того, чтобы они почувствовали, что жизнь восстанавливается, - заметил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. - Все новые регионы исключительны с точки зрения экономического потенциала. Многое сделано, но есть куда расти.

На мероприятии обсудили стратегию банка в новых регионах, его задачи с физлицами, малым и средним бизнесом, изучили актуальные подходы к высокому качеству обслуживания, развитию навыков и компетенций сотрудников и другие важные вопросы для повышения качества работы. В программе Также в программе были выступления бизнес-тренеров, мастер-классы и бизнес-игра на командообразование с имитацией работы банковского офиса.

- Мы уже многое сделали, но амбиций еще больше – и с точки зрения дальнейшего выстраивания инфраструктуры, и с точки зрения развития и расширения бизнеса, - заявил председатель ПСБ Петр Фрадков. - В новых регионах сейчас работает уже 3,5 тысячи человек и мы как единое целое продолжим работу для повышения благополучия граждан.