На Дону за выборами в областной парламент следят свыше 23 тысяч наблюдателей

Фото: Соцсети В. Ревенко

Как рассказали в региональном Избиркоме, около 18,5 тысячи наблюдателей будут представлять интересы кандидатов и политических партий, контролируя ход голосования на избирательных участках Ростовской области с 8 по 10 сентября. Напомним, в эти дни избирателя определяют новый созыв регионального Законодательного собрания.

Представители партий посещают участки и как избиратели.

Так, в первый день голосования, утром 8 сентября проголосовала депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме Екатерина Стенякина.

- Сегодня мы выбираем тех, кто на протяжении будущих пяти лет будет определять путь развития Ростовской области. Я в 8.15 уже проголосовала за достойных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания. Это мой выбор и мое право, мне не все равно, кто будет представлять интересы людей и меня как избирателя в региональном парламенте, - рассказала она.

Екатерина Стенякина пригласила жителей области сделать свой выбор.

- 8, 9 и 10 сентября мы нанимаем на работу законодательную власть нашей Ростовской области. Важно, чтобы за вас это решение не приняли другие, - отметила представитель Госдумы.

Утром отдал свой голос заместитель председателя Заксобрания – глава аграрного комитета Вячеслав Василенко.

- Чем больше людей проголосует за человека, близкого им по духу и стремлениям, тем больше обязательств возникнет у победителя на выборах. Ведь ему надо будет оправдать доверие граждан, выполнить свои обещания или, как минимум, запустить процессы решения сложных вопросов, - заявил зампред донского парламента. - В ближайшие дни мы определяем будущее нашего края на пять лет, решаем, какой станет Ростовская область. И мнение каждого жителя имеет большое значение!

В числе первых проголосовал и руководитель фракции «Единая Россия» в донском парламенте Владимир Ревенко, о чем сообщил в соцсетях:

- С утра уже побывал на избирательном участке, чтобы поддержать достойных кандидатов.

Участки посетили главврач Областной детской клинической больницы, зампред комитета донского парламента по соцполитике Светлана Пискунова, а также депутат Заксобрания Ашот Хбликян, председатель комиссии Ростовской-на-Дону гордумы по делам молодежи Никита Паремузов и другие депутаты. Добавим, что на данный момент представители других партий еще не прокомментировали свое участие в голосовании.

По данным ИКРО, еще почти пять тысяч наблюдателей прошли подготовку в Общественной палате региона. Они обеспечивают общественный контроль на выборах депутатов Заксобрания.