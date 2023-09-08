На Дону депутатов Заксобрания выбирают все поколения — от молодежи до ветеранов

Ветеран Великой Отечественной войны, потомственный казак Николай Павлович Шпинев Фото: Эльмира Гамзаева

В первый день голосования в Боковском районе проголосовал ветеран Великой Отечественной войны, потомственный казак Николай Павлович Шпинев.

Несмотря на почтенный возраст, а фронтовику почти 100 лет, Николай Павлович не только интересуется жизнью вокруг, но и старается лично участвовать в столь значимых событиях.

- Отношусь к выборам с надеждой. Каждые выборы – это новый виток в истории нашего края. И от нашего с вами участия зависит, как дальше будет развиваться общество. Поэтому очень важно проголосовать, - поделился Николай Павлович.

Николай Павлович награжден орденом Отечественной войны I-й и II-й степеней, медалью «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Украины», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года».

От старшего поколения не отстает и молодежь, и тоже идет на участки. Как объясняют эксперты, активности молодого поколения способствует отлаженная система молодежной политики, в которой учитываются интересы детей и подростков, стремление к самореализации и принятию решений.

- Сегодня существуют различные формы молодежного самоуправления, в частности, школьные, студенческие советы, молодежные парламенты, - рассказала декан факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Татьяна Черкасова.

Уже в первый день голосования избирательные участки посетили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

- Считаю, что выборы — это очень эффективный, а главное, доступный и простой способ участия граждан в политической жизни страны. И мы обязательно должны использовать эту возможность, потому что так сами влияем на то, каким будет наше общее будущее, - выразила общее убеждение руководитель Морозовского отделения организации Мария Ветошнова.

Добавим, по информации Избиркома Ростовской области, принять участие в голосовании с 8 по 10 сентября могут более трех миллионов избирателей, из них более 70 тысяч – впервые голосующие.