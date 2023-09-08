В центре Таганрога несколько улиц остались без воды

Воды в домах не будет ориентировочно до 22:00 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге центральная часть города осталась без воды. Об этом сообщили в местном водоканале 8 сентября.

Причиной временных неудобств стали производственные работы по адресу Энгельса,49. Из-за чего, подача воды будет осуществляться с пониженным давлением в районе улицы Ломакина, переулка Смирновском, К. Либкнехта. Также ограничения коснутся и части центрального района города.

Все работы планируют завершить до 22:00. Как только специалисты завершат устранение всех неполадок, то воды вернётся в дома жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге начали демонтаж незаконного строения около Центрального рынка

Снос незаконной конструкции начали в Гоголевском переулке Таганрога (подробнее)