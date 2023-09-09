От атмосферы купечества до фестиваля экстрима: программу мероприятий на День города Ростова-на-Дону опубликовали власти

Власти Ростова опубликовали основную программу празднования Дня города.
Фото: Екатерина ПОПОВА
Программу основных праздничных мероприятий, посвященных празднованию 274 годовщине со дня основания Ростова-на-Дону сообщили власти. Список опубликовали в пресс-службе городской администрации.
Празднование продлится три дня — с пятницы, 15 сентября, по воскресенье, 17 сентября. Основной праздничный день — суббота, 16 сентября.
ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
Парк им. М. Горького
16.00-18.00 Асмоловские сезоны. Конкурсы русского народного костюма, вокального мастерства, фольклорных коллективов, хореографического мастерства в рамках Второго международного фестиваля купечества и народной культуры «В городском саду».
СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
ПАРК ИМ. М. ГОРЬКОГО
11.00-11.30 — Торжественная церемония открытия празднования Дня города
Где: ул. Большая Садовая, 45;
11.00-16.00 — Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В городском саду»
Где: ул. Большая Садовая от пер. Семашко до пр. Буденновского, ул. Большая Садовая, 45;
12.00-14.30 — Пеший экскурсионный маршрут «Ростов купеческий»
Старт: ул. Большая Садовая, 46/30, каждые 30 минут.
УЛИЦА БОЛЬШАЯ САДОВАЯ
16.00-18.00 — Комплекс праздничных программ «Ростов-город, Ростов-Дон»
Где: пр. Буденновский, 23,
ул. Большая Садовая, 45,
ул. Большая Садовая, 69,
ул. Большая Садовая, 105/42,
ул. Большая Садовая, 122,
ул. Большая Садовая, 127,
ул. Большая Садовая, 170,
пл. Театральная, 6.
ГРЕБНОЙ КАНАЛ «ДОН»
13.30-15.00 — Кубок города Ростова-на-Дону по футболу в рамках празднования Дня города.
ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»
9.00-19.00 - «Ростов спортивный» и городской фестиваль современных молодежных субкультур «Экстрим стихия»;
19.00-22.00 — Гала-концерт «Самый лучший город на земле».
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