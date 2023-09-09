От атмосферы купечества до фестиваля экстрима: программу мероприятий на День города Ростова-на-Дону опубликовали власти

Власти Ростова опубликовали основную программу празднования Дня города. Фото: Екатерина ПОПОВА

Программу основных праздничных мероприятий, посвященных празднованию 274 годовщине со дня основания Ростова-на-Дону сообщили власти. Список опубликовали в пресс-службе городской администрации.

Празднование продлится три дня — с пятницы, 15 сентября, по воскресенье, 17 сентября. Основной праздничный день — суббота, 16 сентября.

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ

Парк им. М. Горького

16.00-18.00 Асмоловские сезоны. Конкурсы русского народного костюма, вокального мастерства, фольклорных коллективов, хореографического мастерства в рамках Второго международного фестиваля купечества и народной культуры «В городском саду».

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ

ПАРК ИМ. М. ГОРЬКОГО

11.00-11.30 — Торжественная церемония открытия празднования Дня города

Где: ул. Большая Садовая, 45;

11.00-16.00 — Второй международный фестиваль купечества и народной культуры «В городском саду»

Где: ул. Большая Садовая от пер. Семашко до пр. Буденновского, ул. Большая Садовая, 45;

12.00-14.30 — Пеший экскурсионный маршрут «Ростов купеческий»

Старт: ул. Большая Садовая, 46/30, каждые 30 минут.

УЛИЦА БОЛЬШАЯ САДОВАЯ

16.00-18.00 — Комплекс праздничных программ «Ростов-город, Ростов-Дон»

Где: пр. Буденновский, 23,

ул. Большая Садовая, 45,

ул. Большая Садовая, 69,

ул. Большая Садовая, 105/42,

ул. Большая Садовая, 122,

ул. Большая Садовая, 127,

ул. Большая Садовая, 170,

пл. Театральная, 6.

ГРЕБНОЙ КАНАЛ «ДОН»

13.30-15.00 — Кубок города Ростова-на-Дону по футболу в рамках празднования Дня города.

ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

9.00-19.00 - «Ростов спортивный» и городской фестиваль современных молодежных субкультур «Экстрим стихия»;

19.00-22.00 — Гала-концерт «Самый лучший город на земле».

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