Политолог Роман Пупыкин: На Дону устойчивая выборная система обеспечивает прозрачность

Фото: из личного архива Р. Пупыкина

Прозрачность процесса выборов депутатов Заксобрания Ростовской области обеспечивается общественными институтами, СМИ, а в чистоте выборов заинтересованы не только избиратели, но и кандидаты, стремящиеся к честной победе.

Об этом рассказал завкафедрой прикладной и теоретической политологии ЮФУ Роман Пупыкин, подводя итоги первого дня выборов в регионе и отметил, что события последних лет усилили внимание жителей Дона к общественно-политической сфере.

- Например, период пандемии показал готовность дончан адаптироваться к экстраординарным условиям, таким как коронавирусные ограничения, об их неравнодушии и социальной активности свидетельствует широкое волонтерское движение и поддержка участников СВО, – напомнил политолог.

Испытания укрепили гражданскую сознательность земляков, что вывело институты волеизъявления на качественно иной уровень, убежден он.

- Прозрачность выборного процесса очевидна, особенно с учетом общественного внимания, которое приковано к ним. Выборы на Дону вызывают интерес со стороны СМИ, широко распространена практика привлечения наблюдателей, следящих за чистотой процедуры. Главный итог один: наша выборная система устойчива, в том числе, и к провокациям, – отмечает политолог.

Такие выборы позволяют выстроить эффективную архитектуру власти, которая может работать вдолгую в разных условиях и обстоятельствах, подчеркивает Роман Пупыкин

Журналисты также узнали мнение тех, кто непосредственно находится на участках. Наблюдатель от «Единой России» Оксана Гончарова, следящая за ходом голосования в Тацинском районе, сообщила, что уже в первый день выбор сделали множество избирателей.

- В течение всех дней выборов мы наблюдаем за работой избирательного участка все время, постоянно. В первый день с самого утра было много желающих принять участие в голосовании. В целом, атмосфера на участке рабочая, - отметила она.

В выходные дончане традиционно приходят голосовать семьями. В Матвеево-Курганском районе сегодня утром проголосовала многодетная семья Иващенко. Глава семьи Степан - депутат Матвеево-Курганского сельского поселения.

Фото: Л.Макина

- Отчетливо понимаю, насколько велик уровень ответственности и каков масштаб задач, стоящий перед областным парламентом. И мне, как и всем избирателям, конечно же важно поддержать кандидатов, которых мы считаем самыми достойными, - пояснил многодетный отец.

Напомним, выборы депутатов областного в донской парламент продлятся до 10 сентября включительно.