На выборах в парламент области проголосовали известные дончане

Фото: сайт Избирательной комиссии Ростовской области

В субботу, 9 сентября, проходит второй день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва.

Вместе с избирателями выбор делают известные жители Ростовской области. Они представляют медиасферу, политику, социальную, спорт, культуру.

Удобство процедуры голосования накануне оценила сенатор РФ Ирина Рукавишникова, которая побывала на избирательном участке.

- В течение трех дней можно сделать свой выбор. Это удобно и комфортно для дончан, - подчеркнула сенатор.

Сенатор РФ Ирина Рукавишникова. Фото: Марина Бояренко

Главный редактор газеты «Молот» Каролина Стрельцова много раз участвовала в работе оргкомитетов предварительного голосования «Единой России», входит в Общественную палату Ростовской области. О значимости участия в выборах знает не понаслышке, голосует сама и всегда приглашает других.

- Представление, будто выборы существуют ради выборов – не просто архаичное, но и неверное. Сегодня выборы стали настоящей площадкой для состязаний идей, даже иногда наблюдается столкновение мнений и позиций. Через конкуренцию и достигается развитие. Да, идей много, но цель у всех выдвиженцев, как мне кажется, должна быть одна – работа в интересах людей, - отметила Каролина Стрельцова.

Главный редактор газеты «Молот» Каролина Стрельцова. Фото: соцсети К. Стрельцовой

Она напомнила, что у граждан есть право не только избирать, но и избираться, и добавила, что никто не рождается депутатом. Среди бывших и действующих парламентариев есть медики, шахтеры, рабочие, учителя, спортсмены, предприниматели, экологи.

На участке в столице области побывал Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, известный российский спортсмен Вартерес Самургашев.

- Уверен, благодаря поддержке избирателей депутатами донского парламента станут по-настоящему достойные люди – деятельные, думающие и неравнодушные, - отметил Вартерес Самургашев, обращаясь ко всем с приглашением проголосовать.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев. Фото: О.Новикова

Мнение о значимости нынешних выборов разделяет и уполномоченный по правам инвалидов Ростовской области Василий Лыманюк.

- Считаю, что вопросы развития социальной сферы должны оставаться приоритетными для нового созыва донского парламента. И в частности - тема поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Своим голосованием избиратели могут поддержать на выборах представителей разных профессиональных сфер, и конечно тех, кто готов заниматься социальным блоком, - добавил Василий Лыманюк.

Внук знаменитого донского писателя Александр Шолохов проголосовал в станице Вешенской, отметил высокую оживленность на участке.

Внук знаменитого донского писателя Александр Шолохов. Фото: соцсети А. Шолохова

Напомним, выборы продолжатся до 10 сентября включительно.