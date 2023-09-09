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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 20:12

Отключение воды под Шахтами и Новошахтинском: из-за порыва на водоводе ресурс не поступает в 10 поселений

Из-за порыва на водоводе 10 поселений в Ростовской области остались без воды
Татьяна ТИХОНОВА
Жители нескольких поселков в Ростовской области остались без воды из-за порыва на водоводе.

Жители нескольких поселков в Ростовской области остались без воды из-за порыва на водоводе.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, девятого сентября, временно остались без воды некоторые поселки городов Шахт и Новошахтинска, а также населенные пункты Октябрьского района. Это связано с аварией на водоводе диаметр в метр направления Новошахтинск в районе Панской балки, сообщает пресс-служба Управления развития систем водоснабжения Ростовской области.

Уточняется, что девятого сентября до окончания ремонтных работ временно приостановлена подача водоснабжения:

- в поселки Майский и Южный города Шахты;,

- поселок Кирова Новошахтинска;

- рабочий поселок Каменоломни;

- поселок Казачьи Лагери;

- поселок Новосветловский;

- хутора Калиновка, Новопавловка, Новогригорьевка, Ильичевка.

Аварийные бригады устраняют нештатную ситуацию. Автоцистерны предприятия осуществляют подвоз воды по заявкам. Оставить их можно по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Телефоны для заявок на подвоз воды:

Шахтинский филиал: 8-863-628-27-28;

Новошахтинский филиал: 8-863-692-52-56;

Октябрьский филиал: 8-928-112-80-10.