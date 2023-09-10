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НовостиОбщество10 сентября 2023 11:17

Жители Ростовской области всегда проявляют интерес к выборам, особенно в донской парламент

В Ростовской области в воскресенье, 10 сентября, проходит заключительный день голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания региона
Татьяна ТИХОНОВА
Голосование на участке. Фото: сайт ИК РО

Голосование на участке. Фото: сайт ИК РО

По состоянию на 20 часов 9 сентября явка избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области составила 29,6%, а к 10 утра воскресенья она достигла 30,7%, и еще выросла к полудню, рассказали в областном Избиркоме. Везде на участках дежурят наблюдатели, они говорят об отсутствии нарушений, в частности, об этом сообщили несколько наблюдателей от «Единой России». Подтверждаются наблюдателями и большая активность избирателей.

Спокойное течение выборного марафона в течение трех дней «трехдневки» при высоком интересе к возможности проголосовать заложено в политической культуре региона, считают эксперты.

Как отметила декан факультета политологии ЮРИУ РАНХиГС Татьяна Черкасова, жители Ростовской области всегда обращают внимание на выборы, особенно выборы депутатов донского парламента, которые закладывают фундамент для развития региона в последующие годы.

Татьяна Черкасова. Фото: соцсети Т. Черкасовой

Татьяна Черкасова. Фото: соцсети Т. Черкасовой

- Выборность власти появилась на Дону еще до того, как подобный принцип распространился повсеместно. Эти традиции сильны и сегодня. Как тогда, так и сейчас кандидаты на выборах должны доказывать свою профессиональную пригодность, компетентность, а решающее слово по-прежнему остается за людьми», - напомнила она.

По имеющимся данным, в разные годы на выборах всех уровней, в том числе в городские думы и местные собрания депутатов, явка избирателей тоже оставалась достаточно высокой.

Добавим, участки закрываются 10 сентября в 20 часов.