Живые, конкурентные и без вмешательств: Эксперт прокомментировал выборы в донской парламент

Фото: сайт ИК РО

Как отметил кандидат политических наук, доцент, профессор кафедры политологии и этнополитики Южно-Российского института управления РАНХиГС Олег Артюхин, проходящие на Дону выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого идут с соблюдением закона, а интерес избирателей остается высоким.

- Выборы характеризуются широким спектром кандидатов и политических партий, которые в агитационный период имели все возможности представить свои программы и план работы в случае избрания. Неудивительно, что за этим последовал и живой интерес к выборам со стороны дончан, - заявил эксперт.

Фото: сайт ИК РО

Также Олег Артюхин отметил, что попытки вмешательства в ход голосования будут пресекаться.

- Любые данные о нарушении процедур, фальсификациях, иных попытках вмешаться в процесс волеизъявления граждан, тут же проверяются. Меры принимаются незамедлительно. Такой механизм уже давно отработан, - сообщил политолог.

В городах и районах области в завершающий день голосования на участках много людей, сообщается даже об очередях из желающих проголосовать.

В Белокалитвинском районе наблюдатель от «Единой России» на избирательном участке № 272 Наталья Демидович сообщила, что сюда приходят семьями:

- Атмосфера позитивная, у всех хорошее настроение.

В Новошахтинске проголосовала супруга участника СВО Надежда Франк. Она подчеркнула, что обязательно расскажет супругу о своем голосовании, когда будет возможность.

Фото: сайт ИК РО

- Для себя сразу приняла решение, что обязательно пойду голосовать. Я хочу быть уверена, что депутатами будут работать по-настоящему достойные люди, которые будут делать все нужное и важное для процветания нашего родного края, - добавила она.

В Ростове-на-Дону Участие в выборах в качестве избирателя принял почетный донор России и член комиссии по делам молодежи в гордуме Андрей Тарасов.

- В эти три дня все кандидаты на этих выборах проходят строгую проверку, проходят экзамен, который принимают избиратели. И я уверен, что самые достойные кандидаты смогли донести до людей свои предложения. Значит, и будущий состав нашего областного парламента будет деятельным, работающим на максимальной эффективности, - рассказал Андрей Тарасов.

Напомним, в Ростовской области завершается трехдневное голосование на выборах депутатов донского парламента. Избирательные участки закроются в 20.00 10 сентября.