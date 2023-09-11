Политолог Роман Пупыкин: выборы стали честным и открытым разговором о будущем Дона

Фото: соцсети Р. Пупыкина

С учетом прозрачности и открытости выборного процесса, состав донского парламента максимально достоверно отразит образ будущего, сложившийся у жителей Ростовской области. Об этом заявил завкафедрой теоретической и прикладной политологии ЮФУ, кандидат политических наук Роман Пупыкин, который прокомментировал итоги прошедших выборов депутатов донского парламента.

- Жители Дона могли отдать голос исходя из собственных, сложившихся годами, на основе жизненного опыта представлений о том, как должна развиваться наша общая малая родина и какие направления должны быть для Ростовской области приоритетными, – отметил политолог.

По его мнению, в прозрачности выборной процедуры может при желании убедиться каждый, а попытки вести нечестную игру губительны прежде всего для самих провокаторов.

- С учетом общественного интереса, внимания, прикованного к выборам, а также высокого уровня развития технологий и скорости распространения информации, то понятно, что темнить теперь банально невыгодно. И более того, такие авантюры могут отразиться на их инициаторе, – констатировал эксперт.

Роман Пупыкин подытожил: выборы депутатов донского парламента нового созыва явились коллективным решением жителей региона, которое и определило будущее Ростовской области.

На выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва лидирует партия «Единая Россия» с результатом 68,28%. Об этом сообщается в данных ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Второе место у КПРФ – 11,47%, затем идет ЛДПР – 6,92 %, получили голоса избирателей представители еще нескольких партий.