Команда студентов ДГТУ победила на первых фиджитал-играх в Ростовской области

Победители Межрегионального отборочного этапа игр «Фиджитал Лайв». Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В начале сентября на базе ДГТУ прошел Межрегиональный отборочный этап игр «Фиджитал Лайв». Партнером мероприятия выступил банк «Центр-инвест», который наградил победителей.

Фиджитал-спорт — это уникальное инновационное направление, объединяющее лучшие навыки спортсменов в виртуальной и дополненной реальностях с физической нагрузкой. С приветственным словом на церемонии открытия соревнований выступил Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест» Павел Матвеев.

Заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест» Павел Матвеев. Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

- Фиджитал-спорт — это не просто соревнования, а истинный символ зарождения новой эры в мире спорта. Вместе с нашими партнерами мы расширяем границы возможностей, вдохновляя молодежь развивать свой потенциал. Мы создаем новую реальность, где технологии и активный образ жизни соединяются в единый механизм на пути прогресса, - прокомментировал Павел Матвеев.

В соревнованиях приняли участие команды из Ростова-на-Дону, Воронежской области, Республики Крым и Севастополя, Краснодарского края, Чеченской республики, ЛНР. В решающей «битве» команда из ДГТУ одержала победу в «тактической стрельбе», которая совмещает компьютерную игру CS:GO и лазертаг. Ростовская команда представит Донской регион на Всероссийском финале «Игры Будущего» в 2024 году, который состоится в Казани.

Отметим, что банк регулярно поддерживает современные инновационные проекты для молодежи, взаимодействует с вузами, общественными объединениями и органами власти для повышения финансовой грамотности, поддержки науки и технологий.