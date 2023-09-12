«Единая Россия» назвала кандидата на пост сенатора от донского Законодательного Собрания

Председатель Заксобрания региона и секретарь донского отделения партии Александр Ищенко. Фото: А. Перекрестов

Имя кандидата на пост сенатора от Законодательного собрания Ростовской области было утверждено на заседании президиума регионального политсовета партии 12 сентября. Его провел председатель Заксобрания региона и секретарь донского отделения партии Александр Ищенко.

Кандидатом для наделения полномочиями сенатора, который будет представлять Законодательное собрание Ростовской области в Совете Федерации, вновь стала Ирина Рукавишникова. Как было отмечено, в качестве сенатора от донского парламента шестого созыва Ирина Рукавишникова оказала содействие в продвижении большого числа региональных инициатив на федеральном уровне.

Представитель от Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации ФС РФ Ирина Рукавишникова. Фото: сайт ЗС РО

Так, при ее участии федеральными законами стали предложения донских парламентариев о бесплатном пребывании родителей в стационарах вместе с детьми-инвалидами независимо от возраста ребенка, а также праве родителей детей-инвалидов использовать 24 дополнительных выходных подряд.

Кроме того, являясь членом президентской рабочей группы по вопросам СВО, сенатор активно занимается разработкой мер поддержки военнослужащих и их семей. Ирина Рукавишникова выступила соавтором федерального законопроекта о бесплатной помощи участникам спецоперации, также подготовленного с учетом опыта донского региона.

- Ирина Валерьевна всегда откликалась на предложения фракции «Единая Россия». Думаю, так будет и в дальнейшем, - подчеркнул Александр Ищенко. - Предложение по наделению полномочиями сенатора от донского парламента будет рассмотрено депутатами на заседании Законодательного Собрания Ростовской области.

На должность руководителя партийной фракции в парламенте региона предложены кандидатуры депутатов Заксобрания Владимира Ревенко и Сергея Рожкова. Само избрание руководителя состоится на первом собрании партийной фракции.

Депутат Заксобрания Владимир Ревенко. Фото: А.Перекрестов

Напомним, ранее в Ростовской области прошли выборы депутатов донского парламента нового созыва. По итогам выборов «Единая Россия» получила более 68% голосов избирателей и победила в 37 одномандатных округах. На муниципальных выборах в ряде городов и районов региона партия получила 88% мандатов, которые распределялись 8-10 сентября.