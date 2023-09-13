В Ростове 13 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность и +21 градус

Воздух прогреется до +21 Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове синоптики обещают облачную и теплую погоду. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В среду, 13 сентября, в городе утром будет облачно, а столбики термометров покажут +17 градусов. Днем в Ростове выглянет солнце, а температура воздуха составит +21 градус. К вечеру вновь станет прохладнее до +18 градусов. Отметим, что порывы ветра достигнут 5-6 метров в секунду.

В четверг, 14 сентября, погода будет аналогичной.

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