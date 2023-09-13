В Ростове нашли без вести пропавшего 31-летнего мужчину живым

Мужчину искали с 4 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего 31-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Отметим, что мужчина пропал 4 сентября. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Он не отвечал на звонки и смс. Тогда взволнованные родственники обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Мужчину искали больше недели. Информация о его местонахождении появилась 13 сентября. Волонтеры сообщили, что нашли мужчину живым.

Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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