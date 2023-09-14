В южных регионах России вырос спрос на коммерческую ипотеку

Коммерческой недвижимостью в жилых домах стали чаще интересоваться самозанятые. Фото: ru.freepik.com

Аналитики Сбера зафиксировали в южных регионах России увеличение спроса на покупку физическими лицами в ипотеку нежилой недвижимости. Как правило, для своих целей они выбирают помещения на первых этажах жилых домов. Чаще всего такая недвижимость используется под офисы самозанятыми. Также она рассматривается, как надежная инвестиция для перепродажи в будущем, и приобретается для сдачи в аренду компаниям.

- На Юге России и Северном Кавказе растет спрос на коммерческую недвижимость в жилых домах. Это связано с 3 факторами: бурным ростом числа самозанятых, массовым переводом в нежилой фонд жилых помещений, а также с трендом изначального планирования застройщиками первых этажей под коммерческую недвижимость. Чаще всего эти объекты находятся в центральных районах Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, но в летние месяцы вырос спрос на помещения в курортных зонах Черноморского побережья и КавМинВод. Как правило, здесь открывают салоны красоты, кафе, магазины, спортзалы, химчистки, ателье, учебные или игровые центры, пункты выдачи заказов онлайн-ритейлеров, - рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб Садов

Отметим, что физические лица получили возможность оформления ипотеки на покупку коммерческой недвижимости в банке с 6 апреля 2023 года. Раньше такую покупку могли совершить только юридические лица и индивидуальные предприниматели.