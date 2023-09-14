Поддержан большинством: Единороссы предложили Александра Ищенко на должность председателя Законодательного Собрания

По итогам тайного голосования большинство участников поддержали кандидатуру Александра Ищенко. Фото: Карбинов Анатолий

В Ростове-на-Дону состоялась конференция регионального отделения «Единой России». Основным вопросом стало определение кандидатуры на должность председателя Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва.

По итогам тайного голосования большинство участников поддержали кандидатуру Александра Ищенко, секретаря регионального отделения партии. Он также возглавлял Законодательное Собрание Ростовской области пятого и шестого созывов. Лидер донских единороссов поблагодарил однопартийцев за доверие и поддержку.

Лидер донских единороссов поблагодарил однопартийцев за доверие и поддержку. Фото: Карбинов Анатолий

- Роль председателя Законодательного Собрания в организации работы депутатов исключительно важна. Потребуются новые управленческие решения, связанные с выполнением наказов избирателей. Ведь самое важное – оправдать надежды и выполнить все то, что мы обещали, - подчеркнул Александр Ищенко.

Секретарь регионального отделения партии добавил, что депутатам предстоит выстраивать работу в своих избирательных округах. Важной задачей станет участие парламентариев-единороссов в исполнении задач народной программы, дополненной с учетом поступивших наказов.

- Уверен, что мы выполним все обещания, которые были даны в ходе предвыборной кампании. И совершенно точно депутаты-единороссы будут вместе со своими избирателями, жителями Ростовской области, решать те вопросы, которые их волнуют, - заключил он.

Кандидатура Александра Ищенко на пост спикера донского парламента от «Единой России» теперь будет рассмотрена на ближайшем заседании Законодательного Собрания Ростовской области нового созыва.

Добавим, в донской столице состоялось и первое собрание партийной фракции. Депутаты вновь избрали ее руководителем Владимира Ревенко, который также является заместителем секретаря регионального отделения партии.