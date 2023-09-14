В Ростове без вести пропала 52-летняя женщина

Женщину разыскивают с 8 сентября. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшую женщину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Согласно опубликованной информации, Светлану Дикареву последний раз видели 8 сентября. С того дня женщина не выходит на связь, а информации о ее местонахождении нет. Родственники пытались найти пропавшую самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам. Поисковики на протяжении нескольких дней прочесывают все улицы и районы города. Родственники надеются, что женщина найдется живой.

Рост пропавшей - около 165 сантиметров. У нее нормальное телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения она была одета в светло-зеленую кофту, серые джинсы и белые тапки. С собой взяла черную сумку.

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