Стартовали съемки сериала «Чистые» о жизни элиты Петербурга в начале ХХ века Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Начались съемки восьмисерийной драмы «Чистые» (18+) о тайнах и пороках петербургской богемы начала ХХ века с Фёдором Бондарчуком, Даниилом Воробьевым, Никитой Кологривым, Марком Эйдельштейном и Викторией Исаковой в ролях. Режиссер проекта — Николай Хомерики. Производством сериала занимается «НМГ Студия» совместно с компанией «Всемирные русские студии» (RWS). Сериал пополнит линейку Wink Originals, премьера состоится в 2024 году.

По сюжету картины в Петербурге 1903 года расцветают серебряный век и декаданс, роскошь и разврат. Ксения и Стеша вынуждены работать в подпольном доме терпимости под контролем благообразной, но безжалостной распорядительницы. Они продают мужчинам тело и иллюзию любви. Кажется, у девушек нет ничего, кроме внешней красоты. Но и в пристанище пороков, в условиях подчинения и страха они сохранили чистоту души и стремление к свободе. В этом тайная сила Ксении и Стеши, с которой они смогут изменить всё.

- Мой герой — серый кардинал всей истории. Поначалу он кажется персонажем второстепенным, такой стареющий бандит, эмиссар преступного треста. Но, когда придет время, он сыграет свою ключевую роль, и вся жестокость и расчетливость этого персонажа выплеснутся наружу, — отметил исполнитель одной из главных ролей Федор Бондарчук.

Картина расскажет о тайнах и пороках петербургской богемы Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Я давно мечтал поработать с Николаем Хомерики, считаю его режиссером, который чувствует поэзию, а ее очень много в сценарии. Он буквально пропитан ремарками, которые отражают многослойность переживаемых героями эмоций. Проект абсолютно точно будет интересен зрителю, который охотится за интеллектом, сложной историей, притчей, — рассказал актер Даниил Воробьев.

В сериале также снимаются Борис Каморзин, Евгений Харитонов и Риналь Мухаметов.

Кадры со съемок можно посмотреть здесь.

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