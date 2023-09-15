Новочеркасский космонавт Николай Чуб отправляется в космос

Вместе с Николаем Чубом в космос летят Олег Кононенко и Лорел О'Хара.

Новочеркасский космонавт Николай Чуб отправляется на Международную космическую станцию с коллегами из России и других стран. Об этом сообщается на сайте администрации Новочеркасска.

- Сегодня в 18:44:36 с космодрома Байконур на МКС отправляется корабль «Союз МС-24» с международным экипажем, – прокомментировали в городской администрации.

Помимо Николая Чуба, в экипаж входит заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко. Кроме того, в составе экипажа летит американка Лорел О'Хара. Ее возвращение запланировано на весну следующего года. А вот Кононенко и Чуб пробудут на орбите целый год. На Землю они вернутся к сентябрю 2024 года.

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