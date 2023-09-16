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НовостиОбщество16 сентября 2023 6:52

Ливни с градом и сильным ветром спрогнозировали в Ростове-на-Дону

Синоптики предупредили об ухудшении погоды 16 сентября в Ростове
Михаил СТРИЖЕВ
Столбик термометра не поднимется выше +21 градуса.

Столбик термометра не поднимется выше +21 градуса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове 16 сентября спрогнозировали сильные дожди и ветер. Штормовое предупреждение объявили в донском управлении МЧС.

В ведомстве со ссылкой на Росгидромет сообщили, что осадки ожидаются днем и до конца суток. В донской столице местами пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Порывы ветра могут усиливаться до 20 — 23 метро в секунду.

Отметим, в субботу температура воздуха будет составлять от +19 до +21 градуса. В воскресенье, 17 сентября, немного потеплеет до +20 — +22 градусов. Серьезных осадков не ожидается. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.

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