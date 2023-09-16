Глава администрации Ростова сообщил, что зарплаты в городе выросли на 116%

По итогам 2022 года Ростов стал одним из лучших городов по качеству жизни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил о росте размера средней зарплаты в городе. Данные он привел, рассказывая о развитии донской столицы в последние годы.

Алексей Логвиненко рассказал, что сейчас средняя заработная плата составляет 55 тысяч рублей. По его словам, это на 116% больше, чем годом ранее.

— Открываются новые производства, а существующие — наращивают объемы выпуска продукции, — прокомментировал сити-менеджер.

Он отметил, что по итогам 2022 года Ростов стал одним из десяти лучших городов страны по качеству жизни.

Напомним, 16 и 17 сентября Ростов отмечает 274-летие со дня основания. В эти дни в городе пройдут десятки праздничных мероприятий.

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