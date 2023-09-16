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НовостиОбщество16 сентября 2023 9:47

Глава администрации Ростова сообщил, что зарплаты в городе выросли на 116%

По словам Алексея Логвиненко, средняя зарплата составляет 55 тысяч рублей
Михаил СТРИЖЕВ
По итогам 2022 года Ростов стал одним из лучших городов по качеству жизни.

По итогам 2022 года Ростов стал одним из лучших городов по качеству жизни.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил о росте размера средней зарплаты в городе. Данные он привел, рассказывая о развитии донской столицы в последние годы.

Алексей Логвиненко рассказал, что сейчас средняя заработная плата составляет 55 тысяч рублей. По его словам, это на 116% больше, чем годом ранее.

— Открываются новые производства, а существующие — наращивают объемы выпуска продукции, — прокомментировал сити-менеджер.

Он отметил, что по итогам 2022 года Ростов стал одним из десяти лучших городов страны по качеству жизни.

Напомним, 16 и 17 сентября Ростов отмечает 274-летие со дня основания. В эти дни в городе пройдут десятки праздничных мероприятий.

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