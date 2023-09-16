Часть Ростова останется без горячей воды на следующей неделе

Отключения начнутся с 18 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре и Западном микрорайоне Ростова с 18 по 22 сентября пройдут отключения горячей воды. В эти в городе пройдут завершающие мероприятия по подготовке к отопительном периоду.

По данным администрации, в центре горячее водоснабжение будет приостановлено в следующих границах: набережная — Сиверса — Локомотивная – Мечникова – Текучева – проспект Театральный – проспект Шолохова – 26-й Линии, площадь Свободы и 21-й Линии. Кроме того, отключения запланированы на улицах Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная и Павленко.

В Западном микрорайоне без горячей воды останутся дома, расположенные в таких границах: Малиновского – Доватора – Мадояна – Стачки – Интернациональная – 2-я Володарского – Заводская – Каширская. Потерпеть неудобства придется жителям Левенцовского района, а также улиц С. Разина, 3-я Кольцевая и Профсоюзная.

Как уточнили в мэрии, горячее водоснабжение начнут восстанавливать с 23 сентября.